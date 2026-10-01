Одне з них припало на заклад освіти у Солом'янському районі. Про це розповів мер Віталій Кличко.
Які наслідки атаки на школу в Києві?
За словами міського голови, дрон влучив у будівлю школи. Внаслідок атаки виникла пожежа.
На момент удару діти перебували в укритті.
Наразі екстрені служби прямують на місце події.
Також у Солом'янському районі російський безпілотник поцілив у складські приміщення.
Раніше вранці уламки російського дрона впали на дах нежитлової будівлі у Печерському районі, внаслідок чого виникла пожежа.
Уночі у Солом'янському районі виникло загоряння приміщення на першому поверсі шістнадцятиповерхового житлового будинку та припаркованих поблизу автівок.
В Оболонському районі спалахнуло складське приміщення на значній площі. Постраждала одна людина. Медики надали їй необхідну допомогу на місці.
Нагадаємо, Росія розширює дронопорт "Цимбулова" в Орловській області, звідки запускають реактивні безпілотники по Києву. За останні чотири тижні там облаштували нові укриття, пускові установки та гаражі для дронів.
На об'єкті встановили 8 укриттів для реактивних БпЛА, ще для восьми підготували майданчики. Також завершили будівництво шести гаражів і облаштували ще 14 біля дороги.
Крім того, готують місця для шести нових пускових установок "Герань-5" За даними моніторингу, їхня частка серед дронів, які запускають по Києву, зросла приблизно з 10% до 75% за місяць.