Близько 06:27 для Києва оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.
Які наслідки атаки на Київ?
Повітряні сили повідомляли про рух реактивного БпЛА у напрямку центра столиці. У місті чули вибухи.
Пізніше мер Віталій Кличко розповів, що у Печерському районі БпЛА влучив на територію нежитлового комплексу.
У КМВА написали, що уламки безпілотника впали на відкритій території.
За повідомленням влади, екстрені служби прямують на місце події.
Нагадаємо, у ніч проти 1 жовтня окупанти вкотре вдарили по Києву.
У Солом'янському районі внаслідок ворожого обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також вогнем біли охоплені припарковані автівки. Пожежу ліквідували на площі 80 квадратних метрів.
В Оболонському районі виникло масштабне загоряння у складській будівлі. Пожежу ліквідовано. Одного постраждалого передано медикам.
Наслідки нічної атаки на Київ / Фото ДСНС
Нагадаємо, Росія продовжує розширювати дронопорт "Цимбулова" в Орловській області, звідки запускають безпілотники по Києву.
За останні чотири тижні там з'явилися нові укриття, пускові установки та гаражі для дронів.