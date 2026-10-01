Близько 06:27 для Києва оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Які наслідки атаки на Київ?

Повітряні сили повідомляли про рух реактивного БпЛА у напрямку центра столиці. У місті чули вибухи.

Пізніше мер Віталій Кличко розповів, що у Печерському районі БпЛА влучив на територію нежитлового комплексу.

У КМВА написали, що уламки безпілотника впали на відкритій території.

За повідомленням влади, екстрені служби прямують на місце події.

Нагадаємо, у ніч проти 1 жовтня окупанти вкотре вдарили по Києву.

У Солом'янському районі внаслідок ворожого обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також вогнем біли охоплені припарковані автівки. Пожежу ліквідували на площі 80 квадратних метрів.

В Оболонському районі виникло масштабне загоряння у складській будівлі. Пожежу ліквідовано. Одного постраждалого передано медикам.

Наслідки нічної атаки на Київ / Фото ДСНС

Нагадаємо, Росія продовжує розширювати дронопорт "Цимбулова" в Орловській області, звідки запускають безпілотники по Києву.

За останні чотири тижні там з'явилися нові укриття, пускові установки та гаражі для дронів.