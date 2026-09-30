24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти стежить за ситуацією в небі та повідомляє про нові загрози.

Що відомо про атаку?

Закликаємо вас не нехтувати повітряною тривогою та перебувати в укриттях у разі оголошення небезпеки для вашого регіону.

Де зараз тривога: дивіться на карті