24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти стежить за ситуацією в небі та повідомляє про нові загрози.

Що відомо про атаку?

Закликаємо вас не нехтувати повітряною тривогою та перебувати в укриттях у разі оголошення небезпеки для вашого регіону.

Де зараз тривога: дивіться на карті

20:20, 30 вересня

Реактивний БпЛА через Київське водосховище курсом на Вишгород/Київ.

20:18, 30 вересня

Реактивний БпЛА курсом на Димер з півночі.

20:16, 30 вересня

БпЛА починає рух вздовж Київського водосховища у південному напрямку.

20:15, 30 вересня

Хмельниччина: реактивний БпЛА в напрямку Старокостянтинова зі сходу.

20:10, 30 вересня

Київщина: реактивний БпЛА в напрямку Сквири зі сходу.

20:01, 30 вересня

Вінниччина: реактивний БпЛА в напрямку Козятина.

19:59, 30 вересня

Реактивний БпЛА повз Українку в напрямку Києва.

19:54, 30 вересня

Реактивний БпЛА на Дніпро з півдня.

19:45, 30 вересня

На Оболонь.

19:44, 30 вересня

На Печерськ.

19:43, 30 вересня

На Видубичі.

19:41, 30 вересня

Реактивні БпЛА на півночі Запорізької області в північно-східному напрямку.

19:37, 30 вересня

Реактивний БпЛА повз Українку на Київ.

19:36, 30 вересня

БпЛА на Харків з північного сходу.

Реактивний БпЛА на Дніпро з півдня.

19:35, 30 вересня

Реактивні БпЛА на Чернігівщині: на Холми, Сосницю, Ладан з північного сходу.