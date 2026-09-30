24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти стежить за ситуацією в небі та повідомляє про нові загрози.
Що відомо про атаку?
Закликаємо вас не нехтувати повітряною тривогою та перебувати в укриттях у разі оголошення небезпеки для вашого регіону.
Де зараз тривога: дивіться на карті
Реактивний БпЛА через Київське водосховище курсом на Вишгород/Київ.
Реактивний БпЛА курсом на Димер з півночі.
БпЛА починає рух вздовж Київського водосховища у південному напрямку.
Хмельниччина: реактивний БпЛА в напрямку Старокостянтинова зі сходу.
Київщина: реактивний БпЛА в напрямку Сквири зі сходу.
Вінниччина: реактивний БпЛА в напрямку Козятина.
Реактивний БпЛА повз Українку в напрямку Києва.
Реактивний БпЛА на Дніпро з півдня.
На Оболонь.
На Печерськ.
На Видубичі.
Реактивні БпЛА на півночі Запорізької області в північно-східному напрямку.
Реактивний БпЛА повз Українку на Київ.
БпЛА на Харків з північного сходу.
Реактивний БпЛА на Дніпро з півдня.
Реактивні БпЛА на Чернігівщині: на Холми, Сосницю, Ладан з північного сходу.