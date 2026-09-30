24 Канал, ссылаясь на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества, следит за ситуацией в небе и сообщает о новых угрозах.

Что известно об атаке?

Призываем вас не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях в случае объявления опасности для вашего региона.

Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте