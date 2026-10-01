Одно из них пришлось на учебное заведение в Соломенском районе. Об этом рассказал мэр Виталий Кличко.

Какие последствия атаки на школу в Киеве?

По словам городского головы, дрон попал в здание школы. В результате атаки возник пожар.

К моменту удара дети находились в укрытии.

В настоящее время экстренные службы направляются на место происшествия.

Также в Соломенском районе российский беспилотник попал в складские помещения.

Ранее утром обломки российского дрона упали на крышу нежилого здания в Печерском районе, в результате чего возник пожар.

Ночью в Соломенском районе возникло возгорание помещения на первом этаже шестнадцатиэтажного жилого дома и припаркованных вблизи автомобилей.

В Оболонском районе загорелось складское здание на значительной площади. Пострадал один человек. Медики предоставили ему необходимую помощь на месте.

Напомним, Россия расширяет дронопорт "Цимбулова" в Орловской области, откуда запускают реактивные беспилотники по Киеву. За последние четыре недели там обустроили новые укрытия, пусковые установки и гаражи для дронов.

На объекте установили 8 укрытий для реактивных БПЛА, еще для восьми подготовили площадки. Также завершили строительство шести гаражей и обустроили еще 14 у дороги.

Кроме того, готовят места для шести новых пусковых установок "Герань-5". По данным мониторинга, их доля среди запускаемых по Киеву дронов возросла примерно с 10% до 75% в месяц.