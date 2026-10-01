Об этом hromadske рассказала директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.

Сколько учебных заведений Киева повреждены в результате обстрелов

Чиновница подчеркнула: каждое третье учебное заведение в Киеве на сегодняшний день подвергалось обстрелам.

Каждое четвертое из поврежденных учреждений подвергалось обстрелам от двух до восьми раз,

– уточнила она.

По словам Фиданян, у директоров всех школ и детских садов есть четкий алгоритм действий во время обстрелов.

Если раньше наши алгоритмы действий могли рассчитываться на полгода, на год, на квартал, то теперь они ежедневно корректируются и ежедневно меняются в зависимости от частоты обстрелов,

– заявила чиновница.

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