Об этом hromadske рассказала директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.
Сколько учебных заведений Киева повреждены в результате обстрелов
Чиновница подчеркнула: каждое третье учебное заведение в Киеве на сегодняшний день подвергалось обстрелам.
Каждое четвертое из поврежденных учреждений подвергалось обстрелам от двух до восьми раз,
– уточнила она.
По словам Фиданян, у директоров всех школ и детских садов есть четкий алгоритм действий во время обстрелов.
Если раньше наши алгоритмы действий могли рассчитываться на полгода, на год, на квартал, то теперь они ежедневно корректируются и ежедневно меняются в зависимости от частоты обстрелов,
– заявила чиновница.
Россияне провели атаку на школу в Киеве
- 1 октября россияне провели атаку на школу в Соломенском районе Киева.
- Дети находились в укрытии, поэтому пострадавших нет.
- На месте работают соответствующие службы, в том числе – пиротехники.
- Комментируя атаку, президент Зеленский заявил, что Россия продолжает атаковать украинские школы и детей, поэтому должна отвечать за такие удары.
- Он также призвал партнеров усилить давление на Россию и оказать Украине дополнительную поддержку.