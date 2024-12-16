Що дає укрупнення університетів: пояснення заступника міністра освіти

Об'єднання університетів – частина реформи вищої освіти. Її мета – створити потужні освітні центри, які зможуть надавати якісну освіту та готувати фахівців.

Міносвіти проводить реформу вищої освіти, частина змін стосується об'єднання навчальних закладів. Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький, в ексклюзивному інтерв'ю "Українському Радіо" розповів, як проходить об'єднання українських вишів та скільки коштів у це вкладається, пише 24 Канал.

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Як проходить об'єднання університетів

Сьогодні в Україні функціонує 121 заклад вищої освіти підпорядкований Міносвіти. Однак, не усі заклади виправдовують свою діяльність, тому по областях проводиться аналіз функціонування центрів освіти та демографічної ситуації. Це важливо, оскільки головним показником, який слугує для вибору вишів для об'єднання, Михайло Винницький визначив – критичний рівень студентів. Є університети, де студентів стало значно менше – лише 250 – 300 осіб на заклад.

Закон України "Про вищу освіту" визначає, що в державному університеті 200 студентів – це мінімум для факультету, а не 300 студентів на увесь заклад. Тому обираються виші, де саме така ситуація.

Серед них, переміщений Луганський медичний заклад у Рівному та Донбаська Національна академія будівництва і архітектури, де критично мало студентів.

Це сумно, це погано, бо це якраз переміщені заклади, але на жаль, вони не мають можливості просто фізично себе утримувати з такою кількістю студентів. І якість навчання очевидно буде не дуже,

– коментує Винницький.

Хоч серед непереміщених закладів не спостерігається такого критичного падіння, але є інші ситуації. В Одесі функціонує 2 морські університети – Морська академія і Національний морський університет. І у цих вишах відбувається дублювання освітніх програм.

Наприклад, така ситуація спостерігалася й у Львові, де нещодавно об'єднали 2 університети – ветеринарний і природокористування, і сформували агротехнологічний університет. Хоча тут не йшлося про дублювання, а були споріднені спеціальності. На увесь Львів, у якому близько мільйона жителів, діє 3 потужні університети: Франка, політехніка і, тепер, агротехнологічний.

В Одесі, де майже така ж кількість населення, маємо 13 закладів вищої освіти. Тут ще не розпочалися процеси об'єднання.

Об'єднання університетів створює більше можливостей для інвестицій, формується щось більше, потужніше та перспективніше. У кожен університет, який зараз проходить об'єднання, інвестується 1,5 мільйона доларів в наукове навчальне обладнання. Гроші на ці процеси йдуть від Світового банку.

Наші західні партнери розуміють важність цього, готові нам давати кошти для того, щоб інвестувати не в стіни, а в інфраструктуру, яка дає можливість закладам розвиватися,

– підсумував заступник міністра.

Від об'єднання виграють і заклади, і студенти. Оновлена наукова база, програми та у більшому виші є можливість студентам обирати курси та викладачів, створюючи конкуренцію і покращувати якість освіти.

Протягом 2024 року відбулося 8 об'єднання університетів, хоча на загал, цей процес і іде досить повільно, зазначає Михайло Винницький.