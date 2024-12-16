Что дает укрупнение университетов: объяснение заместителя министра образования

Объединение университетов – часть реформы высшего образования. Ее цель – создать мощные образовательные центры, которые смогут предоставлять качественное образование и готовить специалистов.

Минобразования проводит реформу высшего образования, часть изменений касается объединения учебных заведений. Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий, в эксклюзивном интервью "Украинскому Радио" рассказал, как проходит объединение украинских вузов и сколько средств в это вкладывается, пишет 24 Канал.

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Как проходит объединение университетов

Сегодня в Украине функционирует 121 учреждение высшего образования подчиненное Минобразования. Однако, не все заведения оправдывают свою деятельность, поэтому по областям проводится анализ функционирования центров образования и демографической ситуации. Это важно, поскольку главным показателем, который служит для выбора вузов для объединения, Михаил Винницкий определил – критический уровень студентов. Есть университеты, где студентов стало значительно меньше – только 250 – 300 человек на заведение.

Закон Украины "О высшем образовании" определяет, что в государственном университете 200 студентов – это минимум для факультета, а не 300 студентов на все заведение. Поэтому выбираются вузы, где именно такая ситуация.

Среди них, перемещен Луганское медицинское учреждение в Ровно и Донбасская Национальная академия строительства и архитектуры, где критически мало студентов.

Это печально, это плохо, потому что это как раз перемещенные заведения, но к сожалению, они не имеют возможности просто физически себя содержать с таким количеством студентов. И качество обучения очевидно будет не очень,

– комментирует Винницкий.

Хотя среди неперемещенных заведений не наблюдается такого критического падения, но есть другие ситуации. В Одессе функционирует 2 морских университета – Морская академия и Национальный морской университет. И в этих вузах происходит дублирование образовательных программ.

Например, такая ситуация наблюдалась и во Львове, где недавно объединили 2 университета – ветеринарный и природопользования, и сформировали агротехнологический университет. Хотя здесь речь не шла о дублировании, а были родственные специальности. На весь Львов, в котором около миллиона жителей, действует 3 мощных университета: Франко, политехника и, теперь, агротехнологический.

В Одессе, где почти такое же количество населения, имеем 13 высших учебных заведений. Здесь еще не начались процессы объединения.

Объединение университетов создает больше возможностей для инвестиций, формируется нечто большее, мощнее и перспективнее. В каждый университет, который сейчас проходит объединение, инвестируется 1,5 миллиона долларов в научное учебное оборудование. Деньги на эти процессы идут от Всемирного банка.

Наши западные партнеры понимают важность этого, готовы нам давать средства для того, чтобы инвестировать не в стены, а в инфраструктуру, которая дает возможность заведениям развиваться,

– подытожил заместитель министра.

От объединения выигрывают и заведения, и студенты. Обновленная научная база, программы и в большем вузе есть возможность студентам выбирать курсы и преподавателей, создавая конкуренцию и улучшать качество образования.

В течение 2024 года произошло 8 объединения университетов, хотя в целом, этот процесс и идет достаточно медленно, отмечает Михаил Винницкий.