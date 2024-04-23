В Україні ще два виші приєднають до сильніших ЗВО

Ще два ЗВО приєднають до двох потужніших вишів. У Міністерстві освіти і науки України кажуть, що так створюють потужні регіональні університетські центри.

Студенти, які вже навчаються в реорганізованих університетах, продовжать навчання на тих самих умовах. Відповідно збережуть спеціальність, форму фінансування та інші попередні умови у ЗВО.

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Які виші реорганізують

Так, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського приєднають до Криворізького національного університету. Після об'єднання ДонНУЕТ діятиме як структурний підрозділ Криворізького НУ.

У МОН кажуть, що це рішення дасть змогу зберегти та максимально ефективно використати інфраструктуру, науковий і освітній потенціали Донецького університету у складі структурного підрозділу об'єднаного ЗВО.

Також Придніпровську державну академію фізичної культури і спорту об'єднають з Українським державним університетом науки і технологій у Дніпрі. Це рішення посадовці називають кроком до модернізації спортивної інфраструктури університетів, формування розгалуженої мережі потужних багатопрофільних університетських центрів.

Реорганізація закладів вищої освіти посилить конкурентоспроможність ЗВО, створить потужні університетські центри та поліпшить якість підготовки фахівців,

– вважають у Міносвіти.

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Що відомо про процес об'єднання ЗВО