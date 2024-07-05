Що буде з освітою студентів, якщо виші, у які вони вступлять, реорганізують

У Міносвіти України розтлумачили, що буде з освітою студентів, які вступлять у виші, які згодом реорганізують. У такому разі для них нічого не зміниться.

За ними збережуть форму навчання та освітню програму. Про це розповів заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону.

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Що мають знати студенти про реорганізацію ЗВО

Винницький заявив, що у разі об'єднання вишів студент завжди буде захищений.

Та форма вступу, по якій вступив, мається на увазі бюджет чи контракт, залишається. Освітня програма завершується, освітня програма далі розвивається в новому закладі. Студенти якраз є ті, які однозначно захищені в цьому процесі,

– зазначив посадовець.

Він також розповів, що протягом останнього року здійснили сім успішних об'єднань. Зміни, за словами Винницького, повинні продовжуватися і надалі.

Заступник Лісового також зауважив, що в нашій державі занадто розпорошена мережа закладів освіти, тому укрупнення ЗВО відбуватимуться. Про конкретні випадки МОН повідомить у вересні.

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Що відомо про процес об'єднання вишів в Україні