Що буде з освітою студентів, якщо виші, у які вони вступлять, реорганізують
У Міносвіти України розтлумачили, що буде з освітою студентів, які вступлять у виші, які згодом реорганізують. У такому разі для них нічого не зміниться.
За ними збережуть форму навчання та освітню програму. Про це розповів заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону.
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Що мають знати студенти про реорганізацію ЗВО
Винницький заявив, що у разі об'єднання вишів студент завжди буде захищений.
Та форма вступу, по якій вступив, мається на увазі бюджет чи контракт, залишається. Освітня програма завершується, освітня програма далі розвивається в новому закладі. Студенти якраз є ті, які однозначно захищені в цьому процесі,
– зазначив посадовець.
Він також розповів, що протягом останнього року здійснили сім успішних об'єднань. Зміни, за словами Винницького, повинні продовжуватися і надалі.
Заступник Лісового також зауважив, що в нашій державі занадто розпорошена мережа закладів освіти, тому укрупнення ЗВО відбуватимуться. Про конкретні випадки МОН повідомить у вересні.
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Що відомо про процес об'єднання вишів в Україні
- Торік МОН анонсувало процес модернізації мережі вишів в Україні.
- Цей процес не лише скоротити кількість вишів шляхом їх об'єднання, але й покращить у них якість освіти.
- Вже відбулися об'єднання окремих вишів у Львові, Харкові, Житомирі та інших містах України.
- Процес модернізації мережі університетів призупинили на час вступної кампанії. Винятки – процеси щодо тих вишів, які вже погодили об'єднати.