Об'єднання вишів: яка доля чекає на студентів та викладів вишів

Очільник Міносвіти Оксен Лісовий розповів, за яким принципом об'єднують виші в Україні. Внаслідок змін зберігають унікальну складову університетів як певний структурний підрозділ. Тобто залишають інститут чи факультет у тілі університета-реципієнта.

Натомість універсальну складову інтегрують у кафедри. А от усіх студентів, викладачів переводять в інший університет.

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Лісовий розповів про об'єднання вишів

Міністр каже, що після об'єднання вишів викладачі потрапляють у конкурентне середовище.

Хороший викладач у ньому виживає і виграє, а гірший… Не виключено, що менш конкурентоспроможним може виявитися викладач університету-реципієнта. Вони теж іноді не в захваті від того, що до них когось приєднують,

– зазначив очільник МОН.

Він додав, що гарантії збереження робочого місця, звичайно, є. Однак через певний час, рік-два роботодавець буде встановлювати KPI і вимагати від викладачів бути на високому рівні.

Це питання якості. У будь-якому разі всі викладачі та студенти переводитимуться на тих же умовах і правах,

– додав Лісовий.

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Виші отримають кошти на розвиток

Посадовець також розповів про інвестиції в освіту. За словами міністра, Світовий банк зацікавлений у тому, щоб українська вища освіта розвивалася, і він дає на це немалі кошти.

Сьогодні ми маємо на рахунку 80 мільйонів доларів, щоб підтримувати вищу освіту. Ці кошти зайдуть лише туди, де відбулося об'єднання. Кожному об’єднаному університету Світовий банк дає від мільйона до півтора мільйона доларів інвестицій на розвиток матеріально-технічної бази,

– резюмував міністр освіти.