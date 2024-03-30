Про це розповів очільник Міносвіти Оксен Лісовий. І додав, що у разі об'єднання вишів студенти, які вступили у Таврійський університет, закінчили б Могилянку.

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Що каже Лісовий про приєднання Таврійського вишу до Могилянки

Лісовий заявив: якщо студент справді прийшов навчатися, то він отримає лише переваги.

Якщо прийшов отримати диплом і не ходити на пари, то так, в Могилянці тебе відрахують. І це може бути причиною студентського протесту. Якщо ж ти прийшов вчитися, Могилянка тобі точно забезпечить ці умови,

– заявив міністр.

Крім того, за словами посадовця, МОН зважало на кримське походження університету.

З огляду на політичний контекст і те, якими маніпуляціями могло обрости це рішення, ми дали можливість рік попрацювати і сформувати стратегію, яка б дійсно проявила їх як кримський університет,

– уточнив очільник МОН.

Він також зазначив: немає набору необхідних опцій, які дозволили б говорити, що це точно кримський університет, який готує фахівців для Криму, деокупації, де повноцінно працюють кримські студії, розвивається кримськотатарська тематика.

Через рік ми повернемося до питання і побачимо – Таврійський дійсно кримський університет чи просто один із київських маленьких слабких університетів, який замикає рейтинги,

– заявив Лісовий.

Він також повідомив, що на сьогодні не триває війна між Міносвіти та університетами. Відбуваються консультації, й у більшості вони проходять достатньо добре і якісно – ніхто про них навіть не чує, каже посадовець.