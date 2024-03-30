Про це розповів очільник Міносвіти Оксен Лісовий. І додав, що у разі об'єднання вишів студенти, які вступили у Таврійський університет, закінчили б Могилянку.
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Що каже Лісовий про приєднання Таврійського вишу до Могилянки
Лісовий заявив: якщо студент справді прийшов навчатися, то він отримає лише переваги.
Якщо прийшов отримати диплом і не ходити на пари, то так, в Могилянці тебе відрахують. І це може бути причиною студентського протесту. Якщо ж ти прийшов вчитися, Могилянка тобі точно забезпечить ці умови,
– заявив міністр.
Крім того, за словами посадовця, МОН зважало на кримське походження університету.
З огляду на політичний контекст і те, якими маніпуляціями могло обрости це рішення, ми дали можливість рік попрацювати і сформувати стратегію, яка б дійсно проявила їх як кримський університет,
– уточнив очільник МОН.
Він також зазначив: немає набору необхідних опцій, які дозволили б говорити, що це точно кримський університет, який готує фахівців для Криму, деокупації, де повноцінно працюють кримські студії, розвивається кримськотатарська тематика.
Через рік ми повернемося до питання і побачимо – Таврійський дійсно кримський університет чи просто один із київських маленьких слабких університетів, який замикає рейтинги,
– заявив Лісовий.
Він також повідомив, що на сьогодні не триває війна між Міносвіти та університетами. Відбуваються консультації, й у більшості вони проходять достатньо добре і якісно – ніхто про них навіть не чує, каже посадовець.
- Раніше заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький повідомив, що Таврійський національний університет імені Вернадського треба приєднати до сильнішого вишу. ЗВО не демонструє на сьогодні найкращий результат серед українських вишів. Деталі читайте за посиланням.