Объединение вузов: какая судьба ждет студентов и преподавателей вузов

Глава Минобразования Оксен Лисовой рассказал, по какому принципу объединяют вузы в Украине. Вследствие изменений сохраняют уникальную составляющую университетов как определенное структурное подразделение. То есть оставляют институт или факультет в теле университета-реципиента.

А универсальную составляющую интегрируют в кафедры. А вот всех студентов, преподавателей переводят в другой университет.

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Лисовой рассказал об объединении вузов

Министр говорит, что после объединения вузов преподаватели попадают в конкурентную среду.

Хороший преподаватель в ней выживает и выигрывает, а худший... Не исключено, что менее конкурентоспособным может оказаться преподаватель университета-реципиента. Они тоже иногда не в восторге от того, что к ним кого-то присоединяют,

– отметил глава МОН.

Он добавил, что гарантии сохранения рабочего места, конечно, есть. Однако через определенное время, год-два работодатель будет устанавливать KPI и требовать от преподавателей быть на высоком уровне.

Это вопрос качества. В любом случае все преподаватели и студенты будут переводиться на тех же условиях и правах,

– добавил Лисовой.

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Вузы получат средства на развитие

Чиновник также рассказал об инвестициях в образование. По словам министра, Всемирный банк заинтересован в том, чтобы украинское высшее образование развивалось, и он дает на это немалые средства.

Сегодня мы имеем на счету 80 миллионов долларов, чтобы поддерживать высшее образование. Эти средства зайдут только туда, где произошло объединение. Каждому объединенному университету Всемирный банк дает от миллиона до полутора миллионов долларов инвестиций на развитие материально-технической базы,

– резюмировал министр образования.