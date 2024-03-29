Об этом заявил глава Минобразования Оксен Лисовой. И добавил, что это немалые деньги, которых в предыдущие годы не было.

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Что говорит Лисовой о повышении зарплат учителям

Чиновник отметил: повышение зарплаты учителям требует колоссальных сумм. Он надеется, что МОН их найдет.

В то же время мы должны ввести инструменты мотивации учителя в целом: пересмотреть инструменты и подходы повышения квалификации. Если идти еще дальше – изменить подходы к педагогическому образованию в целом,

– говорит глава Минобразования.

И добавляет: учитель должен понимать, как он может зарабатывать больше и что ему для этого надо сделать.

Лисовой также отметил, что ведомство работает над решением этой проблемы.

Каждая реформа имеет плюсы и минусы. Мы учитываем финансовую и политическую цену, поэтому не готовы представить ее. Сейчас только предлагаем несколько сценариев, один из которых – поэтапное повышение (зарплаты – ред.), определенное пилотное нововведение... но говорить об этом рано,

– резюмировал министр.