Об этом заявил глава Минобразования Оксен Лисовой. И добавил, что это немалые деньги, которых в предыдущие годы не было.
Смотрите также Минобразования обнародовало детали поступления в аспирантуру
Что говорит Лисовой о повышении зарплат учителям
Чиновник отметил: повышение зарплаты учителям требует колоссальных сумм. Он надеется, что МОН их найдет.
В то же время мы должны ввести инструменты мотивации учителя в целом: пересмотреть инструменты и подходы повышения квалификации. Если идти еще дальше – изменить подходы к педагогическому образованию в целом,
– говорит глава Минобразования.
И добавляет: учитель должен понимать, как он может зарабатывать больше и что ему для этого надо сделать.
Лисовой также отметил, что ведомство работает над решением этой проблемы.
Каждая реформа имеет плюсы и минусы. Мы учитываем финансовую и политическую цену, поэтому не готовы представить ее. Сейчас только предлагаем несколько сценариев, один из которых – поэтапное повышение (зарплаты – ред.), определенное пилотное нововведение... но говорить об этом рано,
– резюмировал министр.
- Ранее министр уже рассказывал, насколько повысят зарплату учителям и от чего она будет зависеть. Об этом читайте по ссылке.