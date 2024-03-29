Такое решение действует в соответствии с Порядком приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году. В МОН также рассказали, кто может не сдавать экзамен по иностранному языку.

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Как будет происходить вступительная кампания в аспирантуру

Минобразования отмечает: абитуриенты, которые планируют поступать в аспирантуру, должны:

предоставить результаты Единого вступительного экзамена (ЕВЭ), составленного в 2023 или 2024 году. Оценка за тест по иностранному языку должна составлять не менее 130 баллов. Зато за тест общей учебной компетентности (ТЗНК) – не менее 100 баллов.

Данные о результатах ЕВИ будут внесены в карточку физического лица в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

Подчеркиваем, что календарный план, программы и ЕВИ – единые вступительные формы как для поступающих магистратуры, так и аспирантуры,

– отметили в МОН.

И добавили, что ознакомиться с деталями можно по ссылке.

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Кто может не сдавать экзамен по иностранному языку

В МОН также обнародовали важное уточнение: поступающие, которые уже имеют международные сертификаты по иностранному языку (TOEFL, IELTS, Cambridge English, TestDaF, DELF, DALF), подтверждающие знание языка на уровне не ниже B2, могут не сдавать экзамен по иностранному языку.

Указанные сертификаты будут рассматривать как эквивалент вступительного экзамена по иностранному языку на высший балл. Информацию о международном сертификате также внесут в ЕГЭБО. Такие абитуриенты могут проходить другие вступительные испытания в аспирантуру и не сдают ЕВЭ.

Подробнее о Порядке приема можно прочитать по ссылке.