Глава ведомства Оксен Лисовой говорит, что МОН имеет уже набор критериев, но каждый кейс уникален. Это видно на примере объединений, которые состоялись.

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Какие типы вузов сформируют в Украине

Чиновник также рассказал, какие типы университетов сформируют впоследствии.

Первый – город-, регионообразующий интеллектуальный центр с высокой составляющей исследовательской деятельности.

Такие университеты будут готовить специалистов по всем специальностям, будут иметь высокий уровень автономии, другой подход к финансированию, модель управления от стейкхолдеров.

Второй тип университетов – это отраслевые.

Говорится о регионально ориентированных заведениях. Например, лесотехнические, металлургические университеты могут остаться в определенной области, где большой удельный вес этой отрасли.

Сильные медицинские вузы также останутся отдельными заведениями. Однако мы совместно с Министерством здравоохранения хотим сделать несколько экспериментов с привлечением медицинского университета к "классическому",

– сообщил Лисовой.

И третий тип университетов – так называемые liberal arts universities.

По словам министра, это мировоззренческие маленькие университеты. Например, Украинский католический университет, Острожская академия, Киевская школа экономики и тому подобное.