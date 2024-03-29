Очільник відомства Оксен Лісовий каже, що МОН має вже набір критеріїв, але кожен кейс унікальний. Це видно на прикладі об'єднань, які відбулися.

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Які типи вишів сформують в Україні

Посадовець також розповів, які типи університетів сформують згодом.

Перший – місто-, регіоноутворювальний інтелектуальний центр з високою складовою дослідницької діяльності.

Такі університети готуватимуть фахівців за всіма спеціальностями, матимуть високий рівень автономії, інший підхід до фінансування, модель управління від стейкхолдерів.

Другий тип університетів – це галузеві.

Мовиться про регіонально орієнтовані заклади. Наприклад, лісотехнічні, металургійні університети можуть залишитися у певній області, де велика питома вага цієї галузі.

Сильні медичні виші також залишаться окремими закладами. Однак ми спільно з Міністерством охорони здоров'я хочемо зробити кілька експериментів із залученням медичного університету до "класичного",

– повідомив Лісовий.

І третій тип університетів – так звані liberal arts universities.

За словами міністра, це світоглядні маленькі університети. Наприклад, Український католицький університет, Острозька академія, Київська школа економіки тощо.