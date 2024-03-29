Об этом заявил глава Минобразования Украины Оксен Лисовой. И уточнил, что в нашей стране есть большая сеть небольших университетов, которые образовались в свое время даже из бывших техникумов.

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Как идет процесс модернизации ЗВО

Лисовой отметил: бывшие отраслевые институты стали университетами, которые начали готовить специалистов по всем направлениям. Таких деформаций возникло много за годы независимости.

Но сеть – это далеко не все. У нас сегодня есть следующие составляющие в реформе высшего образования: система финансирования учреждений, введение индивидуальных образовательных траекторий для студентов, усиление управленческих команд и профессорско-преподавательского состава, развитие исследовательской составляющей,

– говорит министр.

Лисовой уточнил, что огромный комплекс этих мероприятий шаг за шагом реализуют сегодня.

Преимущественно общество не знает об объединении учреждений, потому что они происходят нормально, качественно, по согласию сторон. Внимание привлекают только те случаи, когда согласие не достигнуто,

– говорит чиновник.

Министр также сообщил, что в подчинении МОН есть около 140 университетов. Но сегодня такое количество, по его словам, не нужно. Все потому, что нет столько студентов и государство не может инвестировать во все эти заведения.

Все сильные, мощные ЗВО останутся нетронутыми – только добавим им мощностей и возможностей. Мы объединяем равносильные университеты в регионах, где большое количество таких заведений не нужно. Там, где есть слабый и более сильный университеты – присоединяем,

– резюмировал Лисовой.