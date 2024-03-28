Об этом заявил глава Минобразования Украины Оксен Лисовой. И уточнил, что это произошло прежде всего из-за отсутствия финансирования и программ обучения для учителей.
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Почему затормозила реформа НУШ
Министр отметил, что педагогам надо было все подробно объяснять, работать с ними, чтобы подготовить к реализации реформы НУШ.
К сожалению, реализация реформы отстала на уровне 5 – 6 классов, и сейчас мы работаем над ее наверстыванием. Главное, что удалось восстановить финансирование как на реализацию НУШ, так и на все сопутствующие потребности, обучение учителей, печать учебников,
– отметил Лисовой.
И добавил, что в прошлом году во время пересмотра бюджета выделили дополнительное финансирование на школьную дидактику и мультимедийное оборудование. Сейчас учителя проходят обучение, продолжается закупка оборудования и печать учебников.
То есть движение происходит, но важно пересмотреть, в частности, образовательные программы, в значительной степени перестроить их под систему ценностей НУШ,
– считает чиновник.
По его словам, над этим активно работает школьный директорат МОН.
Лисовой также признался, что именно реформа НУШ стала как самым большим достижением, так и неудачей за год его председательства в Минобразования.
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Что известно о реформе НУШ
В Украине возобновили реформу Новой украинской школы.
В рамках реформы в Украине создадут сеть академических и профессиональных лицеев.
- Пилотный проект должны запустить уже с 2025 года.
- Продолжается разработка госстандарта для старшей профильной школы.
- До 1 сентября 2024 года на местах должны согласовать планы создания оптимальной сети учебных заведений.