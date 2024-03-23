Об этом свидетельствуют результаты исследования. Есть и такие учителя, которые не видят необходимости в изменениях.
Смотрите также Год в кресле министра: как реформирует украинское образование Оксен Лисовой
Почему учебники для 5 – 6 классов нуждаются в изменениях
Учителя рассказали, что стоит доработать и изменить:
- связь учебного материала с реальными запросами и жизнью учеников;
- задания для учеников;
- содержание теоретического материала;
- последовательность изложения теоретического материала.
Учителя при этом говорят, что используют в своей работе как НУШовские новые учебники, так и старые. Одна из респонденток отметила: если работать только с таким учебником [по новому Государственному стандарту], уровень грамотности детей будет нулевым.
Зато около 18% опрошенных педагогов считают, что учебники, которые они используют, не требуют доработок.
Также авторы исследования сравнили две типичные образовательные программы для 5-х и 6-х классов – не "по НУШ" и "по НУШ". Они выяснили, что предельное количество учебных часов в неделю не изменилось, а количество учебных предметов даже увеличилось.
Заместитель главы Минобразования Андрей Сташкив добавил, что сейчас в МОН работают над изменением Типовой образовательной программы для 5 – 9-х классов, чтобы дать школам большую гибкость в формировании расписания.
- Ранее мы также сообщали, когда ученики в разных регионах Украины пойдут на весенние каникулы. Об этом подробно читайте по ссылке.