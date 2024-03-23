Про це свідчать результати дослідження. Є й такі вчителі, які не бачать необхідності у змінах.

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Чому підручники для 5 – 6 класів потребують змін

Учителі розповіли, що варто доопрацювати та змінити:

зв'язок навчального матеріалу з реальними запитами та життям учнів;

завдання для учнів;

зміст теоретичного матеріалу;

послідовність викладу теоретичного матеріалу.

Учителі при цьому кажуть, що використовують у своїй роботі як НУШівські нові підручники, так і старі. Одна з респонденток зазначила: якщо працювати тільки з таким підручником [за новим Державним стандартом], рівень грамотності дітей буде нульовим.

Натомість близько 18% опитаних педагогів вважають, що підручники, які вони використовують, не потребують доопрацювань.

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Також автори дослідження порівняли дві типові освітні програми для 5-х та 6-х класів – не "за НУШ" та "за НУШ". Вони з’ясували, що гранична кількість навчальних годин на тиждень не змінилася, а кількість навчальних предметів навіть збільшилася.

Заступник очільника Міносвіти Андрій Сташків додав, що нині в МОН працюють над зміною Типової освітньої програми для 5 – 9-х класів, аби дати школам більшу гнучкість у формуванні розкладу.