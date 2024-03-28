Про це заявив очільник Міносвіти України Оксен Лісовий. І уточнив, що це сталося перш за все через відсутність фінансування і програм навчання для учителів.

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Чому загальмувала реформа НУШ

Міністр зазначив, що педагогам треба було усе детально пояснювати, працювати з ними, щоб підготувати до реалізації реформи НУШ.

На жаль, реалізація реформи відстала на рівні 5 – 6 класів, і нині ми працюємо над її надолуженням. Головне, що вдалося відновити фінансування як на реалізацію НУШ, так і на всі супутні потреби, навчання вчителів, друк підручників,

– зазначив Лісовий.

І додав, що торік під час перегляду бюджету виділили додаткове фінансування на шкільну дидактику та мультимедійне обладнання. Зараз вчителі проходять навчання, триває закупівля обладнання та друк підручників.

Тобто рух відбувається, але важливо переглянути, зокрема, освітні програми, значною мірою перебудувати їх під систему цінностей НУШ,

– вважає посадовець.

За його словами, над цим активно працює шкільний директорат МОН.

Лісовий також зізнався, що саме реформа НУШ стала як найбільшим досягненням, так і невдачею за рік його головування у Міносвіти.

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Що відомо про реформу НУШ