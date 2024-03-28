Нова система передбачає, що студенти на другому-третьому курсах підписуватимуть договір з державою та мають відпрацювати за фахом трохи після завершення навчання.
Державні замовлення залишаться, пріоритет буде надаватися для спеціальностей, які важливі для держави, з гарантованим місцем роботи після закінчення навчання.
Вступники матимуть можливість отримати гранти на навчання, сума залежатиме від результатів НМТ, і будуть мати можливість скористатися пільговим кредитуванням через банківську систему.
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Після змін у сфері вищої освіти студенти-бюджетники на третьому курсі повинні будуть підписати контракт, аби продовжувати навчання за гроші держави. Після отримання диплома вони також отримають перше робоче місце.