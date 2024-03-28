Очільник Міносвіти Оксен Лісовий зазначив: якщо студент не хоче підписувати контракт, він може продовжити навчання на контрактній формі. У такому разі повертати гроші за попередні два роки не треба.

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