Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. І додав, що таке рішення Комітет ухвалив під час обговорення правок до мобілізаційного законопроєкту.

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Веніславський каже: право на відстрочку від мобілізації залишили для здобувачів усіх рівнів освіти.

Це стосується громадян, котрі навчаються в іноземних навчальних закладах. Але є нюанс. Міністерство освіти повинно сформувати перелік закордонних вишів таким чином, щоб відсіяти ті, які створюють "лазівки" для уникнення мобілізації громадянами України,

– повідомив нардеп.

І розповів, що протягом 2022 – 2023 років іноземні освітні заклади відкрили низку факультетів, де умовно, сплачуючи за навчання 1 тисячу доларів, українські чоловіки "купували право" на відстрочку від мобілізації.

Також недавно Комітет повернув право на відстрочку від призову для аспірантів бюджетної та контрактної форм навчання.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10313 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист".

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