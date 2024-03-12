Однак не всіх. Нардеп та член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський розповів, хто втратить право на відстрочку від мобілізації.

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Кого зі студентів можуть мобілізувати

Веніславський зазначив, що у новому законопроєкті, який готують до другого читання, не передбачили права на відстрочку від мобілізації для тих, хто здобуває другу вищу освіту.

Українцям збережуть право на відстрочку від мобілізації під час здобуття вищої освіти, проте можливість для зловживань, якими користуються ухилянти, усунуть,

– наголосив нардеп.

Мовиться про випадки, коли чоловік призовного віку здобуває другу чи третю, четверту вищу освіту.

Ми зберігаємо право на відстрочку. І це рішення для здобуття послідовної освіти: середньоспеціальна, передвища, вища і магістерська, а також аспірантура. Якщо послідовно людина йде по цих щаблях освіти, вона зберігає право на відстрочку від призову,

– каже народний обранець.

Він при цьому нагадав, що в Україні безоплатно можна здобути першу вищу освіту і наступні послідовні ступені. Друга вища освіта іншого профілю – за контрактом.

Веніславський також зазначив, що після 24 лютого 2022 року окремі виші брали на контракт практично всіх охочих.

Фактично людина за 20 тисяч гривень отримувала відстрочку від призову на мобілізацію. Ми це перекриваємо,

– резюмував нардеп.