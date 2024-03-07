Його Рада ухвалила поки в першому читанні. Нардеп та член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, хто її проходитиме у разі запровадження.
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Молодь проходитиме військову підготовку
У документі мовиться про запровадження базової військової підготовки для чоловіків віком від 18 до 25 років. Веніславський каже, що її можна буде пройти у вишах.
Якщо людина навчається у ЗВО, то вона протягом 4 – 5 років навчання зможе самостійно обрати, коли пройти цю базову військову підготовку. Вона триватиме протягом п'яти місяців у мирний час і протягом трьох місяців у військовий час,
– повідомив нардеп.
Для чоловіків, які не навчатимуться у вишах або ж не здобувають послідовну освіту, також передбачать проходження базової військової служби на той самий термін.
Веніславський також зазначив, що військову кафедру у вишах зарахують до базової військової підготовки.
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Що відомо про мобілізацію студентів та аспірантів
- Федір Веніславський повідомляв, що право на відстрочку від мобілізації матимуть лише ті студенти, які здобувають вищу освіту послідовно. До прикладу, після навчання на бакалавраті вступили на магістратуру.
- Нардеп також розповів, що Комітет вирішив прибрати поділ аспірантів на контрактну та бюджетну форми навчання. Тобто тих чоловіків, які навчаються на платній формі в аспірантурі, не мобілізують.
- Законопроєкт про мобілізацію готують до голосування у другому читанні. У Раду його повинні подати у кінці березня.