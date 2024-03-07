Его Рада приняла пока в первом чтении. Нардеп и член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, кто ее будет проходить в случае введения.
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Молодежь будет проходить военную подготовку
В документе говорится о введении базовой военной подготовки для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Вениславский говорит, что ее можно будет пройти в вузах.
Если человек учится в ЗВО, то он в течение 4 – 5 лет обучения сможет самостоятельно выбрать, когда пройти эту базовую военную подготовку. Она продлится в течение пяти месяцев в мирное время и в течение трех месяцев в военное время,
– сообщил нардеп.
Для мужчин, которые не будут учиться в вузах или не получают последовательное образование, также предусмотрят прохождение базовой военной службы на тот же срок.
Вениславский также отметил, что военную кафедру в вузах зачислят к базовой военной подготовке.
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Что известно о мобилизации студентов и аспирантов
- Федор Вениславский сообщал, что право на отсрочку от мобилизации будут иметь только те студенты, которые получают высшее образование последовательно. К примеру, после обучения на бакалавриате поступили на магистратуру.
- Нардеп также рассказал, что Комитет решил убрать разделение аспирантов на контрактную и бюджетную формы обучения. То есть тех мужчин, которые учатся на платной форме в аспирантуре, не мобилизуют.
- Законопроект о мобилизации готовят к голосованию во втором чтении. В Раду его должны подать в конце марта.