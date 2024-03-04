Народный депутат и член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский рассказал, кого из действующих студентов лишат этого права.

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Кто из студентов потеряет право на отсрочку

Нардеп отметил, что право на отсрочку от мобилизации будут иметь только те студенты, которые получают высшее образование последовательно.

То есть сначала человек получает высшее образование, магистерское и научное. А те, кто получил степень бакалавра и снова пошел на бакалавра – права на отсрочку от мобилизации не будут иметь,

– сообщил Вениславский.

Это правило будет действовать и в отношении тех, кто имеет высшее образование одного профиля, а решили получать высшее образование такого же уровня, но другого профиля. Такие студенты права на отсрочку от мобилизации не будут иметь.

Когда нардепы будут голосовать за изменения

В комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с 5 марта должны начать рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации.

В сессионный зал законопроект поступит в конце марта, если графики не изменятся.

Заметим, что законопроект о мобилизации 10449 ВРУ одобрила в первом чтении 7 февраля.

Заметим, что глава Минобразования Оксен Лисовой заявил, что закон о мобилизации уменьшит количество поступающих в вузы.

Ранее мы также писали о том, будут ли иметь право на отсрочку от мобилизации аспиранты.