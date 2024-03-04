Народний депутат і член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський розповів, кого з чинних студентів позбавлять цього права.

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Хто зі студентів втратить право на відстрочку

Нардеп зазначив, що право на відстрочку від мобілізації матимуть лише ті студенти, які здобувають вищу освіту послідовно.

Тобто спочатку людина здобуває вищу освіту, магістерську та наукову. А ті, хто отримав ступінь бакалавра і знову пішов на бакалавра – права на відстрочку від мобілізації не матимуть,

– повідомив Веніславський.

Це правило діятиме і щодо тих, хто має вищу освіту одного профілю, а вирішили здобувати вищу освіту такого ж рівня, але іншого профілю. Такі студенти права на відстрочку від мобілізації не матимуть.

Коли нардепи голосуватимуть за зміни

У комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки з 5 березня мають почати розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію.

У сесійну залу законопроєкт надійде у кінці березня, якщо графіки не зміняться.

Зауважимо, що законопроєкт про мобілізацію 10449 ВРУ схвалила в першому читанні 7 лютого.

Зауважимо, що очільник Міносвіти Оксен Лісовий заявив, що закон про мобілізацію зменшить кількість вступників до вишів.

Раніше ми також писали про те, чи матимуть право на відстрочку від мобілізації аспіранти.