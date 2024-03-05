В частности, предлагали отменить это право тем, кто учится в аспирантуре на контракте. Нардеп и член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский рассказал, ждать ли изменений аспирантам.

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Будут ли аспиранты иметь право на отсрочку

Вениславский отметил, что на заседании комитета решили убрать разделение аспирантов на контрактную и бюджетную формы обучения.

Все одинаково будут иметь право на отсрочку от мобилизации,

– уточнил он.

Нардеп при этом добавил, что Минобразования должно разработать механизмы для проверки получения образования такими лицами. В частности, то, действительно ли человек получает научную степень, или использует науку для уклонения от мобилизации.

Эти вопросы должно контролировать министерство,

– отметил Вениславский.