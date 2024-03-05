Зокрема, пропонували скасувати це право тим, хто навчається в аспірантурі на контракті. Нардеп і член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський розповів, чи чекати змін аспірантам.

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Чи матимуть аспіранти право на відстрочку

Веніславський зазначив, що на засіданні комітету вирішили прибрати поділ аспірантів на контрактну та бюджетну форми навчання.

Всі однаково матимуть право на відстрочку від мобілізації,

– уточнив він.

Нардеп при цьому додав, що Міносвіти має розробити механізми для перевірки здобуття освіти такими особами. Зокрема, те, чи справді людина здобуває науковий ступінь, чи використовує науку для ухилення від мобілізації.

Ці питання має контролювати міністерство,

– зазначив Веніславський.