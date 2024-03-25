Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. И добавил, что такое решение Комитет принял при обсуждении поправок к мобилизационному законопроекту.
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Вениславский говорит: право на отсрочку от мобилизации оставили для соискателей всех уровней образования.
Это касается граждан, которые учатся в иностранных учебных заведениях. Но есть нюанс. Министерство образования должно сформировать перечень зарубежных вузов таким образом, чтобы отсеять те, которые создают "лазейки" для избежания мобилизации гражданами Украины,
– сообщил нардеп.
И рассказал, что в течение 2022 – 2023 годов иностранные образовательные учреждения открыли ряд факультетов, где условно, платя за обучение 1 тысячу долларов, украинские мужчины "покупали право" на отсрочку от мобилизации.
Также недавно Комитет вернул право на отсрочку от призыва для аспирантов бюджетной и контрактной форм обучения.
Напомним, Верховная Рада приняла законопроект № 10313 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту".
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Кто из студентов потеряет право на отсрочку
- Студенты в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации.
- Однако если получают последовательно образование: среднеспециальное, предвысшее, высшее и магистерское и в аспирантуре.
- Если же человек поступил в вуз для получения второго высшего образования, то он потеряет право на отсрочку.