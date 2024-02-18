Второй предусмотрели на 1 апреля этого года. Глава Минобразования Оксен Лисовый рассказал подробнее.

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Когда и насколько учителям повысят зарплату

Чиновник отметил: к сожалению, мы не имеем сейчас достаточно средств на то, чтобы повысить учителям зарплату соответствующим образом, но в рамках общего повышения минимальной зарплаты предусмотрели два повышения.

Первое – в январе (на 10% – 24 Канал), а второе – в апреле (на 12% – 24 Канал). После этого заработная плата учителя будет в пределах от 10 до 15 тысяч гривен в зависимости от категории надбавок и прочего,

– сообщил Лисовый.

И добавил: в МОН понимают, что этого недостаточно, особенно учитывая национальную миссию педагога. Поэтому определяют, как систему начисления зарплаты сделать понятной и прозрачной.

Мы хотим сделать ставку учителя более массивной в общем теле заработной платы. При этом, чтобы было несколько надбавок понятных, потому что сегодня для учителей существует около 60 надбавок, и сам учитель часто не понимает, как формируется его зарплата. Мы планируем эти изменения, но с другой стороны мы привязываем размер заработной платы к квалификации учителя,

– уточнил чиновник.

Министр при этом заметил, что нужно оценивать все рабочие часы учителя, а не только так называемые горловые часы.

Мы должны оценить и все те часы, которые учитель должен находиться в школе и оплатить их, мы планируем начислять в будущем зарплату учителя, учитывая его цифровые навыки, владение языками,

– резюмировал чиновник.

Ранее о повышении зарплат учителям сообщал премьер Денис Шмыгаль Детали читайте по ссылке.