Такие предложения он высказал относительно новой редакции Положения об аттестации. Детали читайте далее.

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Образовательный омбудсмен предлагает наказывать учителей за буллинг

Горбачев заявил, что речь идет о возможности снижения квалификационной категории и лишения педагогического звания в случае привлечения учителя к административной или уголовной ответственности согласно решению суда, вступившему в законную силу, за буллинг, моббинг и преступления против основ национальной безопасности.

Такое предложение имеет целью устранить отсутствие наказания таких педагогов, уточнил омбудсмен.

Есть отдельные ситуации, когда педагогический работник, привлечен к административной ответственности за буллинг, согласно решению суда, продолжает работать в учебном заведении, или увольняется с одного и переходит на работу в другое учебное заведение, сохраняя все педагогические звания и квалификационные категории, в которых есть большие сомнения. И, в частности, работает с теми детьми, которых он булил. А так не должно быть,

– подчеркнул он.

Горбачев при этом добавил, что, нарушая свои прямые обязанности, такой учитель не соответствует квалификационным требованиям.

Люди, которые по решению суда были признаны виновными в коллаборационной деятельности, государственной измене и т.д., должны быть отстранены от педагогической деятельности или хотя бы на время должны быть лишены права работать с детьми, ведь педагоги воспитывают наше будущее поколение, что является основой нашего государства,

– резюмировал образовательный омбудсмен.