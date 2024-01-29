После успешного прохождения аттестации педагогам также присвоят новые или подтвердят ранее предоставленные квалификационные категории и звания.

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МОН разработало новый проект об аттестации учителей

Аттестация является обязательной и может быть очередной или внеочередной. Очередной учитель должен проходить раз в пять лет.

Внеочередная аттестация учителя происходит по его инициативе или директора школы. А вот директор школы проходит ее при обнаружении низкого качества образования в его учебном заведении.

Общий объем повышения квалификации определяют суммарно за последние 5 лет до аттестации.

Обучение в вузе или колледже засчитывается как повышение квалификации в соответствии с законодательством.

Учителя преподающие несколько дисциплин проходят аттестацию по тому учебному предмету, который преподают по должности в соответствии с трудовым договором.

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Педагоги, работающие по совместительству или на условиях срочного трудового договора, проходят аттестацию на общих основаниях.

Учителя занимающие различные педагогические должности в одной школе, в частности, директора их заместители и другие работники, которые преподают предметы или осуществляют другую педагогическую работу, проходят аттестацию по каждой из должностей.

Педагоги преподаваемые в разных учебных заведениях должны пройти аттестацию по основному месту работы.

Успешное прохождение сертификации дает право присвоить учителю очередную квалификационную категорию и/или педагогическое звание.

Замечания и предложения к проекту можно присылать до 12 февраля по e-mail: vitalii.zarytov@mon.gov.ua.