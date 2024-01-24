Инициатива стартовала в Лондоне на базе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Коалиция девайсов – объединение организаций, бизнеса, правительств и меценатов, обеспечивающее устройства для онлайн-обучения украинских учеников и учителей, которые учатся и работают онлайн.

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Коалицию девайсов запустили для учителей и учащихся

Так, МОН и Минцифры с помощью партнеров намерены обеспечить равный доступ к обучению в общинах, наиболее пострадавших от войны.

Елена Зеленская заявила, что ее Фонд при поддержке международных партнеров уже передал 50 тысяч ноутбуков и планшетов участникам образовательного процесса. Однако этого недостаточно.

Вицепремьер Михаил Федоров отметил, сейчас онлайн вынужденно обучаются 1,9 миллиона учеников. При этом более 330 тысяч детей не могут учиться, потому что у них нет компьютера или телефона.

Цель Коалиции – закрыть критическую потребность в девайсах для детей и учителей из 10 областей, в которых сейчас преобладает дистанционное обучение. Сейчас критическая потребность ноутбуков составляет более 96 тысяч устройств для детей и более 29 тысяч для учителей.

– уточнил глава МОН Оксен Лисовой.

Заметим, что уже есть первые договоренности Коалиции девайсов. Это более 50 тысяч гаджетов от международных партнёров.

Ранее мы также писали о том, как учатся школьники в Харькове. В частности, сообщали, что мэр города Игорь Терехов показал кадры с противорадиационного укрытия, где учатся около 100 учащихся.