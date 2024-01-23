Рекомендации предусматривают, что в профессиональный стандарт следует добавить два аспекта. Об этом заявила директор Украинского института развития образования Наталья Софий.
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В Украине обновят профессиональный стандарт учителя
Речь, в частности, о таких аспектах:
- коммуникация – как ее осуществлять, между кем, когда учитель выполняет те или иные функции;
- автономия – показать, насколько учитель может осуществлять эту функцию самостоятельно или при чьей-либо поддержке.
Общественное обсуждение обновленного стандарта планируется провести в начале 2024 года.
Старт разработки действующего профессионального стандарта прошел в 2019 году. Утвердили его в 2020 году. Поскольку это был первый профессиональный стандарт, связанный с реформой НУШ, мы пытались использовать в нем много примеров и объяснений,
– отметила Софий.
И добавила, что дополнительно подготовить учебно-методический пакет. Он должен разъяснять компетентность, предоставлять учителям практические инструменты, которые помогут использовать текст стандарта на практике.
Это могут быть
- анкеты для самооценки;
- шаблоны или материалы, которые помогут учителю/-е после самооценки составить план профессионального развития;
- советы, как можно использовать результаты самооценки, например, директорами школ.
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