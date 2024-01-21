В этом уверен учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков – лучший педагог Украины 2021 года и один из лучших учителей мира 2023 года.
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От чего зависит престиж педагога
Он заявил: Очень многое зависит от учителя.
Если учитель приходит на работу и говорит: "Государство обо мне не работает, министр образования ничего не делает, я никому ничего не должен...", это влияет на репутацию учителя в целом,
– отметил Пройдаков.
И добавил: педагоги должны быть уверены, что они важны и могут повлиять на жизнь класса.
Пройдаков убежден, что лучше посоветовать учащимся хорошую книгу, тему, автора, чем заставлять учить все правила. В то же время педагоги должны положительно настраивать себя, а не жаловаться и не винить.
Педагог также отмечает, что сегодня и в Киеве – недостаток учителей. В частности, математиков, химиков, физиков. Люди не идут учиться на эту специальность.
Учителя точных наук сейчас не в фаворе. Люди понимают, что со своими математическими знаниями они могут перейти в ИТ или инженерное дело, зарабатывать лучше. С языком, литературой получше. Проблема – это затянуть молодежь в учительство,
– говорит Пройдаков.
Он также рассказывал, как заинтересовать учащихся, чтобы они хотели учиться.