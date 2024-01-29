Після успішного проходження атестації педагогам також присвоять нові або підтвердять раніше надані кваліфікаційні категорії і звання.
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МОН розробило новий проєкт про атестацію вчителів
Атестація є обов'язковою і може бути черговою або позачерговою. Чергову вчитель має проходити раз на п'ять років.
Позачергова атестація вчителя відбувається за його ініціативою або ж директора школи. А от директор школи проходить її у разі виявлення низької якості освіти у його навчальному закладі.
Загальний обсяг підвищення кваліфікації визначають сумарно за останні 5 років перед атестацією.
Навчання у виші чи коледжі зараховують як підвищення кваліфікації відповідно до законодавства.
Вчителі, які викладають кілька дисциплін, проходять атестацію з того навчального предмета, який викладають за посадою відповідно до трудового договору.
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Педагоги, які працюють за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, проходять атестацію на загальних підставах.
Вчителі, які обіймають різні педагогічні посади в одній школі, зокрема директори, їхні заступники та інші працівники, які викладають предмети або здійснюють іншу педагогічну роботу, проходять атестацію за кожною з посад.
Педагоги, які викладають у різних закладах освіти, мають пройти атестацію за основним місцем роботи.
Успішне проходження сертифікації надає право присвоїти вчителю чергову кваліфікаційну категорію та/або педагогічне звання.
Зауваження та пропозиції до проєкту можна надсилати до 12 лютого на e-mail: vitalii.zarytov@mon.gov.ua.