Після успішного проходження атестації педагогам також присвоять нові або підтвердять раніше надані кваліфікаційні категорії і звання.

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МОН розробило новий проєкт про атестацію вчителів

Атестація є обов'язковою і може бути черговою або позачерговою. Чергову вчитель має проходити раз на п'ять років.

Позачергова атестація вчителя відбувається за його ініціативою або ж директора школи. А от директор школи проходить її у разі виявлення низької якості освіти у його навчальному закладі.

Загальний обсяг підвищення кваліфікації визначають сумарно за останні 5 років перед атестацією.

Навчання у виші чи коледжі зараховують як підвищення кваліфікації відповідно до законодавства.

Вчителі, які викладають кілька дисциплін, проходять атестацію з того навчального предмета, який викладають за посадою відповідно до трудового договору.

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Педагоги, які працюють за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, проходять атестацію на загальних підставах.

Вчителі, які обіймають різні педагогічні посади в одній школі, зокрема директори, їхні заступники та інші працівники, які викладають предмети або здійснюють іншу педагогічну роботу, проходять атестацію за кожною з посад.

Педагоги, які викладають у різних закладах освіти, мають пройти атестацію за основним місцем роботи.

Успішне проходження сертифікації надає право присвоїти вчителю чергову кваліфікаційну категорію та/або педагогічне звання.

Зауваження та пропозиції до проєкту можна надсилати до 12 лютого на e-mail: vitalii.zarytov@mon.gov.ua.