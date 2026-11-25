Процес об'єднання вишів в Україні триватиме: чи готовий КНУ приєднати інший виш
У нашій державі продовжуватиметься процес скорочення кількості вишів. Однак у МОН України кажуть, що це відбуватиметься не шляхом механічного закриття чи об'єднання ЗВО.
Ректор КНУ імені Тараса Шевченка Валерій Копійка заявив при цьому, що його виш готовий приєднати будь-який ЗВО, якщо це буде корисно для столичного університету. Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
Що каже Копійка про об'єднання вишів?
Ректор КНУ зазначив, що об'єднання вишів є неминучим, адже зменшується кількість студентів через демографічні чинники та війну. Він при цьому переконаний, що визначальну роль у формуванні цієї стратегії має відігравати ринок.
Та частина студентів, яка хоче залишитися в Україні й обиратиме навчання в українських університетах, орієнтуватиметься насамперед на конкурентоспроможні виші,
– зазначив Копійка.
Чи готовий КНУ об'єднатися з іншим ЗВО?
Копійка також каже, що Університет Шевченка готовий приєднати будь-який виш, який матиме таке бажання. Але якщо це буде корисно для КНУ.
За його словами, є низка факультетів, які не мають власних корпусів. Тому КНУ відкритий до об'єднання ресурсів з іншими закладами, які захочуть долучитися до його потенціалу та працювати під його брендом.
У нас є факультети, які, скажімо, тісняться в приміщеннях. Особливо сьогодні тенденцію великих наборів демонструють факультет психології та ІТ-напрям. Також економічний факультет цього року набрав більше студентів, ніж минулого,
– уточнив ректор КНУ.
І зауважив, що кожне таке питання треба ретельно обговорювати. При цьому додав, що наразі предметних перемовин щодо цього з іншими вишами немає.
Як відбувався раніше процес об'єднання вишів?
- МОН мотивує об'єднання ЗВО й акцентує на тому, що вони після об'єднання можуть отримати 1,5 мільйона доларів інвестицій на обладнання.
- Мовиться лише про ті ЗВО, які є у сфері управління МОН. Таких близько 120.
- Окрім них, є ще чимало відокремлених підрозділів, філій тощо.
- За попередніми заявами МОН, у мережі відомства до 2030 року планували залишити близько 100 ЗВО.
- У 2026 році у пріоритеті – приєднання філій вишів до університетів.
Які плани у МОН зараз?
Зараз МОН спільно з парламентським комітетом розробляє критерії, за якими ухвалюватимуть відповідні рішення. Про це очільник освітнього відомства Андрій Бутенко розповів в інтерв'ю Суспільному.
Бутенко каже, що мають бути відповідні критерії об'єднання, а не просто свавільне бажання чиновників щодо приєднання одного вишу до іншого.
За його словами, під час формування критеріїв можуть враховувати:
кількість наукових досліджень;
обсяги фінансування, залученого завдяки науковій діяльності;
співвідношення кількості студентів і викладачів.