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Ректор КНУ імені Тараса Шевченка Валерій Копійка заявив при цьому, що його виш готовий приєднати будь-який ЗВО, якщо це буде корисно для столичного університету. Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Що каже Копійка про об'єднання вишів?

Ректор КНУ зазначив, що об'єднання вишів є неминучим, адже зменшується кількість студентів через демографічні чинники та війну. Він при цьому переконаний, що визначальну роль у формуванні цієї стратегії має відігравати ринок.

Та частина студентів, яка хоче залишитися в Україні й обиратиме навчання в українських університетах, орієнтуватиметься насамперед на конкурентоспроможні виші– зазначив Копійка.

Чи готовий КНУ об'єднатися з іншим ЗВО?

Копійка також каже, що Університет Шевченка готовий приєднати будь-який виш, який матиме таке бажання. Але якщо це буде корисно для КНУ.

За його словами, є низка факультетів, які не мають власних корпусів. Тому КНУ відкритий до об'єднання ресурсів з іншими закладами, які захочуть долучитися до його потенціалу та працювати під його брендом.

У нас є факультети, які, скажімо, тісняться в приміщеннях. Особливо сьогодні тенденцію великих наборів демонструють факультет психології та ІТ-напрям. Також економічний факультет цього року набрав більше студентів, ніж минулого– уточнив ректор КНУ.

І зауважив, що кожне таке питання треба ретельно обговорювати. При цьому додав, що наразі предметних перемовин щодо цього з іншими вишами немає.

Як відбувався раніше процес об'єднання вишів?

МОН мотивує об'єднання ЗВО й акцентує на тому, що вони після об'єднання можуть отримати 1,5 мільйона доларів інвестицій на обладнання.

Мовиться лише про ті ЗВО, які є у сфері управління МОН. Таких близько 120.

Окрім них, є ще чимало відокремлених підрозділів, філій тощо.

За попередніми заявами МОН, у мережі відомства до 2030 року планували залишити близько 100 ЗВО.

У 2026 році у пріоритеті – приєднання філій вишів до університетів.

Які плани у МОН зараз?

Зараз МОН спільно з парламентським комітетом розробляє критерії, за якими ухвалюватимуть відповідні рішення. Про це очільник освітнього відомства Андрій Бутенко розповів в інтерв'ю Суспільному.

Бутенко каже, що мають бути відповідні критерії об'єднання, а не просто свавільне бажання чиновників щодо приєднання одного вишу до іншого.

За його словами, під час формування критеріїв можуть враховувати: