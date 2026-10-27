"Очима" чи "очами": де ховається мовна пастка у такому звичному слові

Українська мова іноді підкидає несподівані загадки навіть тим, хто нею вільно говорить. Наприклад, як правильно: дивитися очима чи очами? Відповідь є у словниках, і запам’ятати її допоможе простий приклад.

Звернімося до словників і з’ясуймо як правильно, з посиланням на мовний проєкт Correctarium.

Очима чи очами – як правильно сказати українською?

У повсякденному мовленні часом виникають сумніви навіть щодо звичних слів. Одне з таких питань – як правильно сказати, коли хочемо описати погляд людини: "очима" чи "очами"? Обидва варіанти звучать знайомо, але чи обидва відповідають нормам української мови?

Правильну форму легко визначити, якщо згадати, як провідміняється слово "очі". Коли відповідаємо на запитання "чим?", потрібно казати – "очима": дивитися чим? – очима, стежити чим? – очима. Наприклад: "Дівчинка проводжала маму очима", "Він здивовано кліпав очима". Саме форму "очима" подають українські словники. Перевірити це можна на Slovnyk.ua та в мовному ресурсі "Горох".

Чому ж тоді форма "очами" здається знайомою? Можливо, тому, що в російській мові кажуть "глазами".

Цікаво! Ще маємо українське слово "вічі", яке теж має форму орудного відмінка "очами". Проте "вічі" – рідковживаний відповідник до слова "очі", а в сучасному повсякденному мовленні ми зазвичай використовуємо саме "очі".

Це не означає, що треба боятися кожного слова, яке звучить незвично. Достатньо запам’ятати правильну форму й кілька звичних сполучень:

"бачити на власні очі",

"дивитися ясними очима",

"провести когось очима".

Я правильно сказати: дивіться відео від Олі Багній

До речі, правильну форму легко запам’ятати завдяки поезії Миколи Вінграновського. У його вірші є рядки:

"Лиш я не зчувсь, як стишилась хода,

Як простелився вітер за плечима,

І на слова мої дивилася вода

Кленовими осінніми очима".

Подібні сумніви можуть виникати і зі словом "плечі": "плечами" чи "плечима". Тут діє те саме правило: чим? – плечима: "він повів плечима від розпачу".

Отже, якщо розповідаєте, що побачили щось на власні очі або дивилися на когось уважно, обирайте форму "очима". Так радять словники й так звучить нормативна українська.