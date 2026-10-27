"Очима" или "очами": где скрывается языковая ловушка в таком привычном слове

Обратимся к словарям и выясним, как правильно, со ссылкой на языковой проект Correctarium.

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"Очима" или "очами" – как правильно сказать на украинском языке?

В повседневной речи порой возникают сомнения даже относительно привычных слов. Один из таких вопросов – как правильно сказать, когда мы хотим описать взгляд человека: "очима" или "очами"? Оба варианта звучат знакомо, но соответствуют ли оба нормам украинского языка?

Правильную форму легко определить, если вспомнить, как склоняется слово "очі". Когда отвечаем на вопрос "чем?", нужно говорить – "очима": смотреть чем? – очима, следить чем? – очима. Например: "Дівчинка проводжала маму очима", "Він здивовано кліпав очима". Именно форму "очима" приводят украинские словари. Проверить это можно на Slovnyk.ua и в языковом ресурсе "Горох".

Почему же тогда форма "очами" кажется знакомой? Возможно, потому, что в русском языке говорят "глазами".

Интересно! Еще есть украинское слово "вічі", что тоже имеет форму творительного падежа "очами". Однако "вічі" – редко употребляемый аналог слова "очі", а в современной повседневной речи мы обычно используем именно "очі".

Это не значит, что нужно бояться каждого слова, которое звучит необычно. Достаточно запомнить правильную форму и несколько привычных словосочетаний:

"бачити на власні очі",

"дивитися ясними очима",

"провести когось очима".

Правильно сказать: смотрите видео от Оли Багний

Кстати, правильную форму легко запомнить благодаря стихам Николая Винграновского. В его стихотворении есть такие строки:

"Лиш я не зчувсь, як стишилась хода,

Як простелився вітер за плечима,

І на слова мої дивилася вода

Кленовими осінніми очима".

Подобные сомнения могут возникать и со словом "плечи": "плечами" или "плечима". Здесь действует то же правило: почему? – плечима: "він повів плечима від розпачу".

Итак, если вы рассказываете, что видели что-то собственными глазами или смотрели на кого-то внимательно, выбирайте форму "очима". Так советуют словари и так звучит нормативный украинский язык.