Одержати чи отримати: як правильно вживати ці слова

Українці досить часто у своєму щоденному мовленні можуть припускатися помилок. І навіть цього не помічати.

Також доволі часто ми не знаємо, яке слово краще вжити у певному контексті. Відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як бути зі словами "одержати" та "отримати".

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Одержати чи отримати – як правильно

Авраменко наголосив: сьогодні навчатимемося точності у слововживанні.

Він зауважив: українці нерідко добирають синоніми – близькі за значенням слова, – аби точно передати думку. Але не завжди роблять це правильно. І навів конкретний приклад.

"Одержувати" і "отримувати". А яка ж між ними різниця? Насправді це синоніми,

– уточнив мовознавець.

І зауважив, що вживати ці два слова можна на свій смак.

Все ж наголосив: не будь-що можна одержувати чи отримувати.

Одержувати і отримувати" можна лише конкретну річ. Наприклад, олівець, подарунок, диплом, гроші. Тобто те, що можна взяти в руку. А також те, що можна порахувати. Наприклад: отримати бали,

– розтлумачив вчитель.

Отже, резюмував Авраменко: конкретні речі ми отримуємо чи одержуємо.

При цьому нагадав, що не варто поєднувати ці слова з абстрактними поняттями.