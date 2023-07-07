Відомий учитель і мовознавець Олександр Авраменко у "Сніданку з 1+1" розповів, чому це слово є ненормативним. А також підказав, як правильно українською просити пробачення.

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Чому не треба "вибачатися"

Так, Авраменко акцентував: сьогодні вчитимемось на чужих помилках грамотно говорити. І уточнив, чому не варто казати "вибачаюся".

Типовий мовний покруч. "Вибачаюся" означає "вибачаю себе". Нелогічно, коли людина сама себе вибачає,

– зауважив мовознавець.

І пояснив: "сь", яке зараз ми бачимо у кінці багатьох дієслів, колись означало "себе".

Порівняйте: мити себе – митися, одягати себе – одягатися. А вибачати себе – вибачатися". Отож уникайте слова "вибачаюся",

– наголосив вчитель.

І додав, що насправді арсенал етикетних формул в українській мові багатий. І ось якими "золотими" словами ви можете замінити вищезгадане неправильне:

вибачте;

пробачте;

прошу вибачення;

прошу пробачення;

даруйте;

перепрошую.



Як замінити слово "вибачаюсь" / скриншот відео