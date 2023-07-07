Известный учитель и языковед Александр Авраменко в "Завтраке с 1+1" рассказал, почему это слово ненормативное. А также подсказал, как правильно на украинском просить прощения.

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Почему не надо "вибачатися" (укр.)

Так, Авраменко акцентировал: сегодня будем учиться на чужих ошибках грамотно говорить. И уточнил, почему не стоит говорить "вибачатися" (укр.).

Типичный языковой покруч. "Вибачаюся" (укр.) означает "вибачаю себе" (укр.). Нелогично, когда человек сам себя прощает,

– заметил языковед.

И объяснил: "сь", которое сейчас мы видим в конце многих глаголов, когда-то означало "себя".

Сравните: (укр.) "мити себе – митися, одягати себе – одягатися. А вибачати себе – вибачатися". Так что избегайте слова "вибачаюсь",

– подчеркнул учитель.

И добавил, что действительно арсенал этикетных формул в украинском языке богат. И вот какими "золотыми" словами вы можете заменить вышеупомянутое неправильное:

вибачте;

пробачте;

прошу вибачення;

прошу пробачення;

даруйте;

перепрошую.



Как заменить слово "вибачаюсь" / скриншот видео