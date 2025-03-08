Чи є "однофамілець" в українській мові: дізнайтеся правду

Не усі слова, які здаються суржиком, є ними насправді. Пояснення простіше – вони мають інше запозичення.

Чи є слово "однофамілець" суржиком, пояснює 24 Канал, посилаючись на "Світанок".

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Яке походження у слова "однофамілець"

Звичне для українців слово "однофамілець" позначає людей з однаковим прізвищем. І декому воно здається суржиковим, однак це не так. Його можна зустріти в українських словниках.

Воно має частково латинське походження – "фамілія" – означає родина. Тому позначення "родинне" можна замінити на слово "фамільне" – фамільні коштовності, фамільний будинок, фамільні цінності.

Та поєднання зі словом – один, як у словах "однодумець" чи "однокласних".

Хто такий "однофамілець": дивіться відео

Однак, маємо ще одне слово – тезка, воно теж не суржикове. Ним можна позначити як людину з однаковим іменем, так і з однаковим прізвищем. Але зауважте, що "тьозка" – це уже калькований варіант, тому його уникайте.

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