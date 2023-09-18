Не вживайте суржик: як правильно українською назвати "одуванчики", "сірєнь" і "ландиші"

18 вересня 2023, 19:06
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Українці часто можуть неправильно називати квіти, "приписуючи" їм суржикові назви. Зокрема, весняні квіти.

Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко у "Сніданку з 1+1" розповів, як правильно називати весняні квіти. А також – які суржикові назви забути. 

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Як правильно називати квіти українською

Авраменко наголосив: квіти тішать нас своєю красою, ароматами. Але та краса в'яне, коли її неправильно називають – суржиковими словами.

При цьому він розповів, як правильно українською назвати популярні квіти. 

Ліс прикрашають не "ландиші", а конвалії. Обабіч доріг жовтіють не "одуванчики", а кульбаби. У дворі нас зустрічає не "сірєнь", а бузок,
– акцентував мовознавець.


Як правильно українською називати "одуванчики" / скриншот відео 


Як правильно українською називати "сірень" / скриншот відео

А про те, як правильно називати популярні ягоди українською і яких їхніх суржикових назв треба уникати, читайте у добірці 24 Каналу "Забудьте про клубніки і земляніки: як правильно називати ягоди українською".
Автор: Марія Волошин