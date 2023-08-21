Тож 24 Канал підкаже, яке слово варто забути для найменування цієї солодкої ягоди. Усе тому, що воно є суржиковим.

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Як українцям не варто називати кавун

Так, доволі часто можна почути, як земляки український кавун можуть називати "арбузом". Але цього слова треба уникати, аби не поширювати суржик та не псувати нашу мову.

При цьому не плутайте російський "арбуз" з українським "гарбузом" – трав'янистою рослиною з повзучим стеблом, п'ятилопатевими листками та великими жовтими квітками. До речі, гарбуз російською – "тыква".



Український "гарбуз" не варто плутати з російським "арбузом" / Depositphotos

До слова, раніше ми розповідали тут, як не можна називати полуницю.

Також підказали вам, як українською замінити такі суржикові назви ягід як "єжевіка" і "черніка".

Також забудьте про такі суржикові назви як брусніка, клюква і голубіка. Бо українці смакують брусницею, журавлиною та лохиною.

Більше про те, як правильно називати популярні ягоди українською і яких їхніх суржикових назв треба уникати, читайте у добірці 24 Каналу "Забудьте про клубніки і земляніки: як правильно називати ягоди українською".