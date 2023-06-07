І у жодному разі не вживайте поширене суржикове слово. Як правильно називати українською полуницю, підкаже 24 Канал.
Дивіться також Ніколи не здогадаєтесь: як назвати бутерброд українською
Як правильно називати полуницю
Українці доволі часто кажуть, що у червні їдять клубніку. Натомість це слово є суржиковим і його треба забути. Адже ми їмо полуницю. При цьому радимо вам полуницю з паляницею не плутати!)
Також ви можете почути, особливо якщо приїжджаєте на Захід України, таке слово як "трускавка". Це цікаве слово є діалектизмом.
Більше про те, як правильно називати популярні ягоди українською та назавжди забути про ті суржикові назви, які ви можете вживати, читайте у добірці 24 Каналу "Забудьте про клубніки і земляніки: як правильно називати ягоди українською".